Довольно теплая для января погода будет стоять в Москве 20 января

08:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Облачная погода, небольшой снег, гололедица и до минус четырех градусов ожидаются в Москве в четверг. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет 2-4 градуса мороза. В ночь на пятницу температура воздуха может опуститься до минус шести градусов.

Ветер южный, 5-10 м/с, местами с порывами до 15 м/с. Атмосферное давление составит около 739 мм ртутного столба.