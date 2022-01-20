Во время пандемии миллиардеры богатели со скоростью $15 тыс в секунду - Oxfam
12:20 20.01.2022 Источник: Эхо Москвы
15 тысяч долларов в секунду: с такой скоростью богатели миллиардеры мира во время пандемии. По данным отчета Oxfam International, 2755 миллиардеров увеличили свое совокупное состояние с 8,6 до 13,8 триллиона долларов с марта 2021 года. Это одни из наиболее быстрых темпов прироста состояния богатейших людей мира за такое короткое время.
Ранее в Альянсе по борьбе с неравенством заявили, что сборов с налога на богатство для богатейших людей мира достаточно для обеспечения всех людей вакцинами от COVID и искоренения бедности. За год с этого налога можно собрать 2,52 триллиона долларов. Эхо Москвы
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