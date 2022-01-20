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В России увеличилось число противников преподавания основ религии в школах - опрос

12:32 20.01.2022 Источник: Эхо Москвы

В России выросло число противников преподавания основ религии в школах, — «Левада-центр» (признан иностранным агентом).

Если в феврале 2016 года только 19% опрошенных россиян считали, что религии не должно быть в школе, то сейчас таких — 31%. Также за последние 5 лет почти вдвое увеличилось число россиян, считающих влияние РПЦ на государственную политику слишком большим.  Эхо Москвы

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