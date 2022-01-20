0
0
174
НОВОСТИ

Из европейских ПХГ отобрано уже 2/3 от объема газа, закачанного в прошлом году - "Газпром"

15:32 20.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европейские страны отобрали из своих подземных хранилищ газа (ПХГ) уже 2/3 от объема газа, закачанного в прошлом году, или почти 32 млрд куб. м, говорится в сообщении "Газпрома".

"В целом по европейским ПХГ отобрано уже 2/3 от объема газа, закачанного в прошлом году. На 18 января отбор достиг 66,5% или 31,8 млрд куб. м газа", - отмечается в сообщении.

В частности, по данным Gas Infrastructure Europe, на 18 января заполненность ПХГ Германии опустилась ниже 45% - до 44,7%.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

17:00 20.01.2022
Внешний долг РФ за 2021 г. вырос на $11 млрд, до $478,2 млрд
0
22
16:50 20.01.2022
Встречу с личным менеджером клиенты "СберПремьер" теперь могут назначить в мобильном приложении банка
0
43
16:32 20.01.2022
Десантные корабли ВМФ направляются в Средиземноморье для участия в учениях - МО РФ
0
88
16:12 20.01.2022
Мощная вспышка произошла сегодня на Солнце
0
128
16:00 20.01.2022
Банк России предлагает запретить в РФ выпуск, майнинг и обращение криптовалют
0
148
15:43 20.01.2022
Главный лор Москвы дал рекомендации по лечению симптомов "омикрона"
0
179
15:12 20.01.2022
ЕС и Россия на переговорах в Москве "разошлись в анализе и политических оценках" - Мора
0
194
15:00 20.01.2022
Путин наградил Шаймиева орденом Святого апостола Андрея Первозванного
0
185
14:32 20.01.2022
Власти Чехии не разрешили олимпийцам лететь в Пекин бортом ВВС из-за остановки в РФ
0
277
14:12 20.01.2022
В России выявили 38 850 случаев заражения коронавирусом за сутки
0
259

Возврат к списку