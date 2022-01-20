Из европейских ПХГ отобрано уже 2/3 от объема газа, закачанного в прошлом году - "Газпром"
15:32 20.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Европейские страны отобрали из своих подземных хранилищ газа (ПХГ) уже 2/3 от объема газа, закачанного в прошлом году, или почти 32 млрд куб. м, говорится в сообщении "Газпрома".
"В целом по европейским ПХГ отобрано уже 2/3 от объема газа, закачанного в прошлом году. На 18 января отбор достиг 66,5% или 31,8 млрд куб. м газа", - отмечается в сообщении.
В частности, по данным Gas Infrastructure Europe, на 18 января заполненность ПХГ Германии опустилась ниже 45% - до 44,7%.
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