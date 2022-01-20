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НОВОСТИ

Украинская оппозиция требует отставки Зеленского

20:30 20.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" заявила, что действующий президент Украины Владимир Зеленский не справляется с вызовами, стоящими перед этой страной, и должен уйти в отставку.

"Владимир Зеленский не справился с работой главы государства. Он не способен ответить на вызовы, стоящие перед страной. Реальным выходом на сегодня является его отставка. Полная перезагрузка власти - самая короткая дорога к миру и выходу Украины из кризиса", - говорится в заявлении, опубликованном в четверг на сайте партии.

В нем утверждается, что главной причиной паники в стране является "бездарность, авантюризм и безответственность" власти, которую представляет Зеленский. По мнению партии, Зеленский озабочен не благосостоянием страны и людей, а "обеспечением прибылей и роскошной жизни для своего окружения".

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