Украинская оппозиция требует отставки Зеленского

20:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" заявила, что действующий президент Украины Владимир Зеленский не справляется с вызовами, стоящими перед этой страной, и должен уйти в отставку.



"Владимир Зеленский не справился с работой главы государства. Он не способен ответить на вызовы, стоящие перед страной. Реальным выходом на сегодня является его отставка. Полная перезагрузка власти - самая короткая дорога к миру и выходу Украины из кризиса", - говорится в заявлении, опубликованном в четверг на сайте партии.



В нем утверждается, что главной причиной паники в стране является "бездарность, авантюризм и безответственность" власти, которую представляет Зеленский. По мнению партии, Зеленский озабочен не благосостоянием страны и людей, а "обеспечением прибылей и роскошной жизни для своего окружения".



