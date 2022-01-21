ФРГ не выплатит компенсацию, если "Северный поток" не будет отвечать праву ЕС - министр

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Германия не должна будет платить компенсацию, если национальный регулятор признает газопровод "Северный поток - 2" несоответствующим праву Евросоюза. Об этом заявил вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек в опубликованном в пятницу интервью журналу "Шпигель".

"Федеральное сетевое агентство в настоящее время приостановило сертификацию. Когда она возобновится, то будет решаться, есть ли условия для выдачи разрешения [на прокачку газа] в соответствии с германскими и европейскими правилами. Если нет, то не будет подлежащих выплате компенсаций", - сказал он.