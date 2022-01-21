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РФ не против участия США в урегулировании на Украине - МИД РФ

12:00 21.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия не возражает против подключения США к процессу мирного урегулирования на Украине при условии, что Вашингтон будет побуждать Киев к выполнению Минских соглашений. Об этом говорится в распространенных в пятницу ответах МИД РФ на вопросы СМИ, поступившие к пресс-конференции министра иностранных дел Сергея Лаврова.

"До 2018 года мы поддерживали достаточно конструктивные контакты с США, понимая, что они обладают существенным влиянием на Киев и могут побудить его к выполнению Минских договоренностей. Не возражаем против подключения Вашингтона к процессу мирного урегулирования и сейчас. Разумеется, при том понимании, что его участие принесет положительную "добавочную стоимость", в первую очередь в плане побуждения Киева выполнить в полном объеме свои обязательства по Минским соглашениям, включая предоставление особого статуса Донбассу", - говорится в сообщении.

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