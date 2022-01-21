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Шойгу пригласил британского коллегу Уоллеса в Москву, чтобы обсудить вопросы безопасности

15:12 21.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу пригласил главу оборонного ведомства Великобритании Бена Уоллеса в Москву, чтобы обсудить актуальные вопросы безопасности. Об этом сообщили в пятницу в Минобороны РФ.

"Сергей Шойгу подтвердил своему британскому коллеге готовность обсуждать все актуальные вопросы безопасности и, основываясь на принципах взаимности, предложил провести переговоры в Москве, в любое удобное для британского министра обороны время", - говорится в сообщении.

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