Мишустин поручил перевести правительство на дистанционный формат работы

17:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Михаил Мишустин поручил перевести на дистанционный формат работы правительство. Кроме того, премьер распорядился обеспечить перевод на удалённый режим совещаний вице-премьеров, аппарата кабмина.

Мера также коснётся федеральных министерств и ведомств, их территориальных подразделений и подведомственных организаций, сообщается в официальном Telegram-канале правительства.

Решение вступает в силу с сегодняшнего дня.

Последнее заседание президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса было посвящено ситуации с новым штаммом «омикрон», который распространяется сейчас по всему миру.

Мишустин сообщил, что по поручению Владимира Путина кабмин разработал план дополнительных мероприятий по противодействию инфекции. Они, в том числе, должны помочь подготовить систему здравоохранения к возможному резкому увеличению числа больных. Говорит Москва