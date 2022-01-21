Мишустин поручил перевести правительство на дистанционный формат работы
17:00 21.01.2022 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Михаил Мишустин поручил перевести на дистанционный формат работы правительство. Кроме того, премьер распорядился обеспечить перевод на удалённый режим совещаний вице-премьеров, аппарата кабмина.
Мера также коснётся федеральных министерств и ведомств, их территориальных подразделений и подведомственных организаций, сообщается в официальном Telegram-канале правительства.
Решение вступает в силу с сегодняшнего дня.
Последнее заседание президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса было посвящено ситуации с новым штаммом «омикрон», который распространяется сейчас по всему миру.
Мишустин сообщил, что по поручению Владимира Путина кабмин разработал план дополнительных мероприятий по противодействию инфекции. Они, в том числе, должны помочь подготовить систему здравоохранения к возможному резкому увеличению числа больных. Говорит Москва
НОВОСТИ
- 17:12 21.01.2022
- ЦБ РФ получил анонимную угрозу о минировании, персонал эвакуирован, идет проверка
- 16:32 21.01.2022
- У Турции мирные отношения с РФ, которых не было в истории - Эрдоган
- 16:12 21.01.2022
- В России необходимо создать несколько крупных агломераций в противовес Москве - Кудрин
- 16:00 21.01.2022
- Вашингтон на следующей неделе передаст письменные ответы на предложения Москвы - Лавров
- 15:45 21.01.2022
- Сбер заплатит значительную сумму за успешные рекомендации в команду Java-разработчиков
- 15:32 21.01.2022
- В Красноярске задержали школьников, рассылающих письма о минировании объектов - источник
- 15:12 21.01.2022
- Шойгу пригласил британского коллегу Уоллеса в Москву, чтобы обсудить вопросы безопасности
- 15:00 21.01.2022
- В Петербурге ввели запрет на оказание плановой медпомощи и диспансеризации
- 14:50 21.01.2022
- Команда «Легенды хоккея» проведет матч с жителями подмосковного Одинцова
- 14:45 21.01.2022
- В Москве школьники могут проверить знания с помощью независимой диагностики
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать