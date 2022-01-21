Бортпроводники могут начать использовать наручники и ремни против дебоширов - Минтранс

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минтранс предлагает выдавать бортпроводникам специальные средства сдерживания дебоширов, в частности, пластиковые наручники и нейлоновые ремни. Об этом сообщили в Минтрансе РФ. Соответствующий законопроект разработан министерством и опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

"В качестве таких средств (сдерживания дебоширов - прим. ТАСС) предлагается оснащать воздушные суда пластиковыми наручниками, а также нейлоновыми ремнями. Данная мера позволит исключить дальнейшие противоправные действия со стороны нарушителя. При этом доступ посторонних лиц к таким средствам сдерживания должен быть исключен", - говорится в проекте постановления правительства РФ.