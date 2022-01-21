0
0
0
НОВОСТИ

ЦБ РФ получил анонимную угрозу о минировании, персонал эвакуирован, идет проверка

17:12 21.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Банк России получил анонимную угрозу о минировании здания в Москве, персонал эвакуирован, идет проверка, сообщили ТАСС в пресс-службе регулятора.

"В Банк России поступила анонимная угроза о минировании. проведена эвакуация персонала, вызваны все необходимые службы, идет проверка", - сообщили в ЦБ.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

17:00 21.01.2022
Мишустин поручил перевести правительство на дистанционный формат работы
0
87
16:32 21.01.2022
У Турции мирные отношения с РФ, которых не было в истории - Эрдоган
0
131
16:12 21.01.2022
В России необходимо создать несколько крупных агломераций в противовес Москве - Кудрин
0
161
16:00 21.01.2022
Вашингтон на следующей неделе передаст письменные ответы на предложения Москвы - Лавров
0
165
15:45 21.01.2022
Сбер заплатит значительную сумму за успешные рекомендации в команду Java-разработчиков
0
184
15:32 21.01.2022
В Красноярске задержали школьников, рассылающих письма о минировании объектов - источник
0
223
15:12 21.01.2022
Шойгу пригласил британского коллегу Уоллеса в Москву, чтобы обсудить вопросы безопасности
0
238
15:00 21.01.2022
В Петербурге ввели запрет на оказание плановой медпомощи и диспансеризации
0
246
14:50 21.01.2022
Команда «Легенды хоккея» проведет матч с жителями подмосковного Одинцова
0
218
14:45 21.01.2022
В Москве школьники могут проверить знания с помощью независимой диагностики
0
229

Возврат к списку