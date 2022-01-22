0
0
72
НОВОСТИ

Кабмин РФ утвердил план по борьбе с "омикроном"

11:30 22.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство РФ утвердило план дополнительных мер для борьбы с омикрон-штаммом коронавируса. Об этом в субботу сообщила пресс-служба кабмина.

"Правительство приступает к реализации плана дополнительных мер для борьбы с распространением в России нового штамма коронавируса "омикрон" и подготовки системы здравоохранения для помощи заболевшим COVID-19", - говорится также в сообщении.

Проект плана обсуждался на расширенном заседании Координационного совета по борьбе с коронавирусом 18 января. "Руководители регионов по поручению председателя правительства Михаила Мишустина должны обеспечить исполнение плана и взять эту работу под личный контроль", - подчеркнули в кабмине.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

11:00 22.01.2022
В Иркутской области два пожарных погибли при тушении дома - МЧС
0
121
10:30 22.01.2022
США отказали в визе российскому космонавту для тренировок в американском центре
0
178
10:00 22.01.2022
В Москве арестован основатель хакерской группы The Infraud Organization - источник
0
192
09:30 22.01.2022
Американец взлетел на высоту 5 км с помощью пропеллера
0
273
09:00 22.01.2022
Посольство США в Киеве запросило у Госдепартамента разрешение персоналу покинуть страну - CNN
0
297
08:50 22.01.2022
Зеленский ввел санкции против ряда физических и юридических лиц РФ
0
299
08:40 22.01.2022
Более 50 шахтеров эвакуированы из шахты в Кузбассе из-за проблем с вентиляцией
0
262
08:30 22.01.2022
США просят Россию не обнародовать ответ Вашингтона по гарантиям безопасности - WP
0
417
22:30 21.01.2022
Украина в ближайшее время получит дополнительную военную помощь от США - Псаки
0
929
22:20 21.01.2022
Попытки Молдавии обвинить РФ в энергетической кризисе абсурдны - Додон
0
903

Возврат к списку