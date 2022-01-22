В Москве за сутки выявили 16 094 заболевших ковидом, это новый максимум за пандемию

12:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве возросло за сутки на 16 094 против 15 987 днем ранее, до 2 157 008, следует из данных, опубликованных в субботу на портале стопкоронавирус.рф.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,75%.