В Москве за сутки выявили 16 094 заболевших ковидом, это новый максимум за пандемию
12:30 22.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве возросло за сутки на 16 094 против 15 987 днем ранее, до 2 157 008, следует из данных, опубликованных в субботу на портале стопкоронавирус.рф.
В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,75%.
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