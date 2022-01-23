0
0
99
НОВОСТИ

Папа Франциск обеспокоен угрозой войны в Украине

15:50 23.01.2022 Источник: Интерфакс

Папа римский Франциск в заключении воскресного приветствия Angelus в Ватикане выразил обеспокоенность в связи с растущей напряженностью вокруг Украины и призвал христиан помолиться о мире в этой стране, сообщает портал Vatican news.
"Я с обеспокоенностью слежу за возрастающей напряжённостью, которая грозит нанести новый удар по миру на Украине и поставить под удар безопасность в Европе... Я призываю всех людей доброй воли вознести молитвы Всевышнему, чтобы все действия и политические инициативы служили человеческому братству, а не частным интересам сторон", - приводит портал его слова.
Он добавил, что "те, кто преследует свои цели в ущерб другим, проявляют презрение к своему собственному человеческому естеству, поскольку все мы были созданы братьями и сестрами".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

16:30 23.01.2022
В "обозримом и необозримом будущем" Украина не станет членом НАТО - бывший генсек альянса
0
74
16:20 23.01.2022
Политику Эрдогана не поддерживают больше половины граждан Турции - опрос
0
93
16:10 23.01.2022
ВС Украины перебросили систем залпового огня "Ураган" к северо-западу от Славянска - ДНР
0
108
14:45 23.01.2022
В Брюсселе десятки тысяч людей вышли на манифестацию против ковидных ограничений
0
197
14:35 23.01.2022
Посылки из-за рубежа в Китай назвали возможным источником распространения COVID-19
0
214
13:50 23.01.2022
Иран сделал взнос из активов в Южной Корее и вернут право голоса в ООН
0
249
13:40 23.01.2022
Новые санкции ЕС против РФ не коснутся газового сектора и "Северный поток - 2" - МИД Австрии
0
274
12:20 23.01.2022
Против боевиков ИГ на востоке Ирана силовики начали масштабную операцию
0
329
12:15 23.01.2022
В подмосковном Одинцово состоялся матч хоккейных звезд и дворовой команды
0
336
12:10 23.01.2022
Впервые с начала пандемии в РФ выявлено более 300 тыс. случаев заражения коронавирусом
0
455

Возврат к списку