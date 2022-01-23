Папа Франциск обеспокоен угрозой войны в Украине
15:50 23.01.2022 Источник: Интерфакс
"Я с обеспокоенностью слежу за возрастающей напряжённостью, которая грозит нанести новый удар по миру на Украине и поставить под удар безопасность в Европе... Я призываю всех людей доброй воли вознести молитвы Всевышнему, чтобы все действия и политические инициативы служили человеческому братству, а не частным интересам сторон", - приводит портал его слова.
Он добавил, что "те, кто преследует свои цели в ущерб другим, проявляют презрение к своему собственному человеческому естеству, поскольку все мы были созданы братьями и сестрами".
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