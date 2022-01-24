Задержанные в Омской области подростки сознались в убийстве семьи - СК
09:05 24.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Два подростка, которые задержаны по подозрению в убийстве родителей и ребенка в селе Юрьевка Павлоградского района, сознались в совершении этого преступления. Об этом в понедельник сообщила пресс- служба регионального СУ СК РФ.
"По версии следствия, 14-летняя школьница подговорила своего 17-летнего парня совершить убийство ее матери и отчима, которые были против ее дружбы с ним, и из-за этого в семье сложились неприязненные отношения. <…> На допросах подростки сознались в содеянном, 17-летний подозреваемый подробно рассказал о случившемся на проверке показаний на месте, а также выдал выкинутый им в сугроб по дороге нож - орудие убийства - и спрятанную окровавленную одежду, в которой он был в момент убийства", - сообщили в СК.
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