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В Москве выявили 19 509 случаев заражения коронавирусом за сутки

13:32 24.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве возросло за сутки на 19 509 против 17 528 днем ранее, до 2 194 045, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в понедельник.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,9%.

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве за сутки возросло на 71 против 73 днем ранее, до 38 439 (1,75% всех заразившихся).

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