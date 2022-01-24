Российские военные не могут игнорировать действия НАТО в Европе - Песков

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Активность НАТО у границ РФ не может игнорироваться российскими военными. Об этом журналистам в понедельник заявил пресс-секретарь президента РФ, говоря об участии кораблей Балтийского флота в военно-морских учениях.

"Подобные действия и повышенная активность НАТО вблизи наших границ не могут игнорироваться нашими военными, которые несут ответственность за безопасность нашей страны", - указал представитель Кремля. При этом вопрос, можно ли считать участие кораблей Балтийского флота в учениях реакцией на переброску сил НАТО в Восточной Европе и странах Балтии, он предложил адресовать в Министерство обороны.

"Все-таки имеет место постоянный процесс учений, маневров, военного строительства, который никогда не прекращался и будет дальше продолжаться", - подчеркнул Песков.