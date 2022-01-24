Концентрация Киевом ВС на линии соприкосновения говорит о подготовке наступления - Песков
16:12 24.01.2022
Концентрация Киевом вооруженных сил (ВС) и техники на линии соприкосновения в Донбассе говорит о подготовке Украины к наступательным действиям, Россию это не может не беспокоить. Об этом заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Действительно, украинские власти концентрируют огромное количество сил и средств на линии соприкосновения. Действительно, характер этой концентрации говорит о подготовке к наступательным действиям. Действительно, такая угроза сейчас есть. И, действительно, каждая отдельно взятая единица оружия, будь то оборонительная или наступательная, лишний раз вдохновляет горячие головы в Киеве для начала этой операции. Нас это не может не беспокоить", - подчеркнул представитель Кремля.
"Мы в данном случае хотели бы, чтобы в своих многочисленных заявлениях страны НАТО все-таки каждый раз призывали Киев даже не помышлять о возможности силового урегулирования на Украине", - заявил Песков.
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