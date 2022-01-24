Путин обсудил с президентом Кубы координацию действий двух стран на международной арене

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин обсудил в телефонном разговоре с кубинским коллегой Мигелем Диас-Канелем дальнейшее сотрудничество стран на международной арене. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Обсуждены вопросы дальнейшей координации действий двух стран на международной арене в соответствии с принципами стратегического партнерства и традициями дружбы и взаимопонимания", - говорится в сообщении.