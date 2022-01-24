Порошенко не выполнил решение суда о сдаче паспортов - СМИ

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший президент Украины Петр Порошенко не выполнил предписание суда Киева о сдаче своих паспортов. Об этом сообщило в понедельник агентство Украинские новости со ссылкой на представителя Государственного бюро расследования.

По данным агентства, в ведомстве заявили, что экс- президент "не выполнил данное обязательство".

Порошенко пока не прокомментировал эту информацию.

Ранее Печерский районный суд Киева назначил Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства и обязал его являться в суд и в правоохранительные органы по делу о государственной измене, сдать документы, позволяющие выезжать за рубеж.