0
0
109
НОВОСТИ

Порошенко не выполнил решение суда о сдаче паспортов - СМИ

20:40 24.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший президент Украины Петр Порошенко не выполнил предписание суда Киева о сдаче своих паспортов. Об этом сообщило в понедельник агентство Украинские новости со ссылкой на представителя Государственного бюро расследования.

По данным агентства, в ведомстве заявили, что экс- президент "не выполнил данное обязательство".

Порошенко пока не прокомментировал эту информацию.

Ранее Печерский районный суд Киева назначил Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства и обязал его являться в суд и в правоохранительные органы по делу о государственной измене, сдать документы, позволяющие выезжать за рубеж.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

21:20 24.01.2022
Депутат Рашкин пожаловался, что никто не продает ему лося для возмещения ущерба природе
0
82
20:00 24.01.2022
Госдума меняет график работы на ближайшие месяцы из-за эпидситуации
0
191
19:20 24.01.2022
Польша рассматривает вопрос оказания военной поддержки Украине
0
239
18:40 24.01.2022
Путин обсудил с президентом Кубы координацию действий двух стран на международной арене
0
302
18:07 24.01.2022
Сбер признан лучшим банком по платежным сервисам для финансовых институтов в Центральной и Восточной Европе
0
292
18:00 24.01.2022
Мусульмане пока не собираются переводить массовые мероприятия в онлайн
0
283
17:32 24.01.2022
Двадцать кораблей Балтийского флота вышли на учения в море
0
348
17:12 24.01.2022
"Он здорово помог людям": Сергей Степашин рассказал о роли Михаила Гуцериева в спасении заложников
0
343
17:12 24.01.2022
ЕС выделит Киеву 1,2 млрд евро из-за конфликта
0
383
17:00 24.01.2022
Неизвестный открыл стрельбу в лекционном зале в немецком Гейдельберге
0
343

Возврат к списку