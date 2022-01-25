Деятельность ВСУ в Донбассе скрывается, блокирована работа миссии ОБСЕ, заявили в ЛНР

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Деятельность Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе тщательно скрывается, практически блокирована работа миссии ОБСЕ. Об этом на брифинге во вторник заявил начальник управления Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Ян Лещенко.

"Стягивание сил и средств украинской стороной в зону так называемой операции объединенных сил в Донбассе тщательно скрывается. Практически полностью блокирована работа наблюдателей миссии ОБСЕ, с начала этого года зафиксировано 57 фактов радиоэлектронного подавления украинскими военными беспилотников данной мониторинговой миссии", - отметил он.