Деятельность ВСУ в Донбассе скрывается, блокирована работа миссии ОБСЕ, заявили в ЛНР
12:32 25.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Деятельность Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе тщательно скрывается, практически блокирована работа миссии ОБСЕ. Об этом на брифинге во вторник заявил начальник управления Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Ян Лещенко.
"Стягивание сил и средств украинской стороной в зону так называемой операции объединенных сил в Донбассе тщательно скрывается. Практически полностью блокирована работа наблюдателей миссии ОБСЕ, с начала этого года зафиксировано 57 фактов радиоэлектронного подавления украинскими военными беспилотников данной мониторинговой миссии", - отметил он.
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