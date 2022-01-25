Песков прокомментировал слова Кадырова про Украину

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова главы Чечни Рамзана Кадырова про Украину, подчеркнул, что внешнюю политику страны формулирует глава российского государства.

Ранее в прямом эфире в "Инстаграме" председателя парламента Чечни Магомеда Даудова Кадыров заявил, что на месте президента России он "давно забрал бы Украину", направил бы туда войска и "навел порядок".

"Как и все граждане России, Рамзан Кадыров может выставить свою кандидатуру на следующих президентских выборах. Это право закреплено в конституции у каждого гражданина РФ определенного возраста, не имеющего на этот счет каких-либо законных ограничений. Но в целом, хочу напомнить, что основы внешней политики России формулирует глава российского государства. И, к нашей всеобщей радости, главой российского государства, куда в качестве субъекта входит Чеченская Республика, является Владимир Владимирович Путин", - заявил Песков.