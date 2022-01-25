0
0
18
НОВОСТИ

Песков прокомментировал слова Кадырова про Украину

13:00 25.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова главы Чечни Рамзана Кадырова про Украину, подчеркнул, что внешнюю политику страны формулирует глава российского государства.

Ранее в прямом эфире в "Инстаграме" председателя парламента Чечни Магомеда Даудова Кадыров заявил, что на месте президента России он "давно забрал бы Украину", направил бы туда войска и "навел порядок".

"Как и все граждане России, Рамзан Кадыров может выставить свою кандидатуру на следующих президентских выборах. Это право закреплено в конституции у каждого гражданина РФ определенного возраста, не имеющего на этот счет каких-либо законных ограничений. Но в целом, хочу напомнить, что основы внешней политики России формулирует глава российского государства. И, к нашей всеобщей радости, главой российского государства, куда в качестве субъекта входит Чеченская Республика, является Владимир Владимирович Путин", - заявил Песков.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

13:05 25.01.2022
СМИ Буркина-Фасо опубликовали письмо Каборе об уходе с поста президента страны
0
20
12:34 25.01.2022
Альянс в сфере искусственного интеллекта аккредитовал сразу три российских вуза
0
96
12:32 25.01.2022
Деятельность ВСУ в Донбассе скрывается, блокирована работа миссии ОБСЕ, заявили в ЛНР
0
106
12:20 25.01.2022
В Москве выявили 18 935 заразившихся коронавирусом за сутки
0
105
12:18 25.01.2022
С 24 января подмосковные поликлиники работают без выходных
0
111
12:08 25.01.2022
В России выявили 67 809 случаев заражения коронавирусом за сутки, это очередной максимум
0
125
12:00 25.01.2022
Задержан подозреваемый в нападении на вдову Градского
0
138
11:32 25.01.2022
В Бурятии не будут выпускать из приютов крупных собак
0
182
11:20 25.01.2022
В Японии предложили ввести санкции против РФ в случае конфликта с Украиной - Kyodo
0
206
11:05 25.01.2022
Подмосковные Мытищи навестило стадо голодных кабанов
0
225

Возврат к списку