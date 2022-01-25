Навальный и его сторонники внесены в реестр террористов и экстремистов - Росфинмониторинг

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Росфинмониторинг внес Алексея Навального, Любовь Соболь, Георгия Албурова и еще 19 человек в реестр террористов и экстремистов, сообщается на сайте ведомства во вторник.

Среди сторонников Навального в список вошли еще Лилия Чанышева, Руслан Шаведдинов, Павел Зеленский и другие.