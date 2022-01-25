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Британское правительство обсуждает с США возможность отключения России от SWIFT - Джонсон

17:12 25.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Великобритании обсуждает с Соединенными Штатами возможность отключения России от SWIFT в случае якобы возможного вторжения российских войск на Украину.

"Что касается вопроса о SWIFT и международных финансовых операций, то без сомнения это было бы очень действенным оружием, однако использовать его можно лишь с помощью Соединенных Штатов. Мы обсуждаем эту тему", - сказал Борис Джонсон и добавил, что британское правительство также внимательно подходит к вопросу отмывания в Соединенном Королевстве "грязных денег" из России.

Вместе с тем, Джонсон добавил, что в Лондоне "должны использовать все имеющиеся дипломатические возможности и все площадки для диалога [с РФ], будь то ООН, Совет Россия - НАТО, ОБСЕ, G7 или "нормандский формат".

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