Более 81 тыс. преподавателей и студентов медвузов привлекли для борьбы с ковидом в РФ

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Свыше 81 тыс. профессоров и студентов медицинских вузов привлечены для борьбы с коронавирусом в России, сообщил во вторник министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Сегодня более 81 тыс. профессоров, преподавателей, ординаторов работают в системе здравоохранения, привлечены в том числе студенты младших курсов в качестве волонтеров", - сказал он на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве РФ.