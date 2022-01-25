Более 81 тыс. преподавателей и студентов медвузов привлекли для борьбы с ковидом в РФ
20:00 25.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Свыше 81 тыс. профессоров и студентов медицинских вузов привлечены для борьбы с коронавирусом в России, сообщил во вторник министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Сегодня более 81 тыс. профессоров, преподавателей, ординаторов работают в системе здравоохранения, привлечены в том числе студенты младших курсов в качестве волонтеров", - сказал он на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве РФ.
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