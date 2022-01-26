Украина не достигла нужного уровня для получения Плана действий для вступления в НАТО - Госдеп

18:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина пока не достигла уровня, необходимого для получения Плана действий по подготовке к членству в Североатлантическом альянсе. Об этом заявила в среду первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман, выступая на онлайн-конференции, которую организовал киевский Фонд Виктора Пинчука.

«НАТО подтверждает амбиции Украины по вступлению в Североатлантический альянс», — сказала она, отметив, что для этого Киеву следует выполнить ряд требований. «Украина работает над тем, чтобы показать, что она готова получить План действий по подготовке к членству в НАТО. Пока она не достигла такого уровня», — считает Шерман.