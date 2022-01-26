Посол Салливан передал ответ США России по гарантиям безопасности - МИД РФ

20:29 Источник: НГ-Online

26 января заместитель Министра иностранных дел России А.В.Грушко принял посла США в Москве Дж.Салливана по его просьбе.

В ходе встречи глава американской дипмиссии передал письменный ответ Администрации США на ранее представленный российской стороной проект двустороннего договора о гарантиях безопасности, - говорится в сообщении МИД РФ.