США в ближайшее время осуществят новые поставки военного снаряжения в Украину
21:30 26.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Три партии американской военной помощи будут доставлены на этой неделе», — отметил госсекретарь. «В ближайшие дни ожидаются еще поставки», — пояснил он.
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