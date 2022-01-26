США в ближайшее время осуществят новые поставки военного снаряжения в Украину

21:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новые поставки военного снаряжения из США в ближайшие дни прибудут на Украину. Об этом заявил в среду госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая перед журналистами в Госдепартаменте.

«Три партии американской военной помощи будут доставлены на этой неделе», — отметил госсекретарь. «В ближайшие дни ожидаются еще поставки», — пояснил он.