0
0
66
НОВОСТИ

Козак назвал прогресс по итогам парижских переговоров в рамках «нормандского формата» нулевым

09:05 27.01.2022 Источник: Эхо Москвы

Дмитрий Козак назвал нулевым прогресс по итогам завершившихся в Париже переговоров в рамках «нормандского формата». Встреча длилась около 8 часов, в ней участвовали советники лидеров России, Украины, Германии и Франции.

Советник украинского президента Андрей Ермак объявил о том, что формат реанимирован. Российская сторона настаивает, что в нем есть смысл, только если все стороны будут одинаково трактовать Минские соглашения.

Следующий раунд переговоров договорились провести через 2 недели в Берлине. По словам Козака, на ней будут обсуждаться выборы в Донбассе.  Эхо Москвы

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

09:32 27.01.2022
Белый дом решил пока воздержаться от персональных санкций в отношении Путина - CBS
0
29
09:20 27.01.2022
Украина может организовать в Донбассе постановочные химатаки, какие были в Сирии - Пушилин
0
61
09:00 27.01.2022
Разговоры о базах РФ в Латинской Америке провоцируют напряженность в мире - Медведев
0
104
22:25 26.01.2022
Для встречи контактной группы по Донбассу Турция предложила Стамбул
0
625
22:00 26.01.2022
Столтенберг: Нам нужно восстановить наши представительства в Москве и Брюсселе
0
616
21:50 26.01.2022
НАТО передала России письменный ответ на предложения по безопасности
0
931
21:30 26.01.2022
США в ближайшее время осуществят новые поставки военного снаряжения в Украину
0
663
21:15 26.01.2022
США не будут публиковать документ, переданный России - Госдеп
0
668
21:07 26.01.2022
В ответах США России "изложен серьезный дипломатический путь вперед" - Блинкен
0
1048
20:43 26.01.2022
Генсек НАТО назначил сегодня срочную пресс-конференцию на 21:00 мск
0
724

Возврат к списку