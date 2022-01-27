Козак назвал прогресс по итогам парижских переговоров в рамках «нормандского формата» нулевым

09:05 Источник: Эхо Москвы

Дмитрий Козак назвал нулевым прогресс по итогам завершившихся в Париже переговоров в рамках «нормандского формата». Встреча длилась около 8 часов, в ней участвовали советники лидеров России, Украины, Германии и Франции.

Советник украинского президента Андрей Ермак объявил о том, что формат реанимирован. Российская сторона настаивает, что в нем есть смысл, только если все стороны будут одинаково трактовать Минские соглашения.

Следующий раунд переговоров договорились провести через 2 недели в Берлине. По словам Козака, на ней будут обсуждаться выборы в Донбассе. Эхо Москвы