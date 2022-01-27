Козак назвал прогресс по итогам парижских переговоров в рамках «нормандского формата» нулевым
09:05 27.01.2022 Источник: Эхо Москвы
Дмитрий Козак назвал нулевым прогресс по итогам завершившихся в Париже переговоров в рамках «нормандского формата». Встреча длилась около 8 часов, в ней участвовали советники лидеров России, Украины, Германии и Франции.
Советник украинского президента Андрей Ермак объявил о том, что формат реанимирован. Российская сторона настаивает, что в нем есть смысл, только если все стороны будут одинаково трактовать Минские соглашения.
Следующий раунд переговоров договорились провести через 2 недели в Берлине. По словам Козака, на ней будут обсуждаться выборы в Донбассе. Эхо Москвы
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