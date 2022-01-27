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НОВОСТИ

Госсекретарь США рассказал главе МИД КНР о последствиях «вторжения» РФ на Украину

10:05 27.01.2022 Источник: Газета.Ru

Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время переговоров с министром иностранных дел КНР Ван И заявил, что мировая безопасность и экономика подвергнутся риску в случае «вторжения» России на Украину. Об этом говорится в сообщении американского госдепартамента.

Блинкен подчеркнул, что «деэскалация и дипломатия являются ответственными путями» урегулирования кризиса.

Стороны также обсудили совместные работы, которые предстоит провести после онлайн-встречи президента США Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином 15 ноября 2021 года. Тогда главы двух стран обсудили такие вопросы, как управление стратегическими рисками, рисками в сфере безопасности, здравоохранения и изменения климата.  Газета.Ru

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