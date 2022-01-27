Госсекретарь США рассказал главе МИД КНР о последствиях «вторжения» РФ на Украину
10:05 27.01.2022 Источник: Газета.Ru
Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время переговоров с министром иностранных дел КНР Ван И заявил, что мировая безопасность и экономика подвергнутся риску в случае «вторжения» России на Украину. Об этом говорится в сообщении американского госдепартамента.
Блинкен подчеркнул, что «деэскалация и дипломатия являются ответственными путями» урегулирования кризиса.
Стороны также обсудили совместные работы, которые предстоит провести после онлайн-встречи президента США Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином 15 ноября 2021 года. Тогда главы двух стран обсудили такие вопросы, как управление стратегическими рисками, рисками в сфере безопасности, здравоохранения и изменения климата. Газета.Ru
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