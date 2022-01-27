В России повысили минимальные цены на водку и коньяк
10:20 27.01.2022 Источник: Газета.Ru
Министерство финансов РФ выпустило приказ о повышении минимальной розничной цены на водку, бренди и коньяк. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно приказу, минимальная розничная цена на водку выросла на 7,4% (с 243 рублей до 261 рубля за 0,5 литра), на коньяк — на 7,6% (с 446 до 480 рублей), а на бренди — с 324 рублей до 348 рублей.
Документ вступает в силу через десять дней.
В комментарии ТАСС Минфин пояснил, что принятая мера направлена на борьбу с теневым производством. Газета.Ru
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