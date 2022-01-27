Кремлю нужно время для анализа ответов США и НАТО о гарантиях безопасности для РФ - Песков

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль не будет спешить с комментариями по ответам США и НАТО на предложения Москвы по гарантиям безопасности, требуется время, чтобы их проанализировать, заявил в четверг журналистам пресс- секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Все эти бумаги [находятся] у президента [РФ Владимира Путина]. Конечно, потребуется какое-то время, чтобы их проанализировать. Не будем спешить с какими-то заключениями", - сказал представитель Кремля.