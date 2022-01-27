0
0
139
НОВОСТИ

Кремлю нужно время для анализа ответов США и НАТО о гарантиях безопасности для РФ - Песков

13:00 27.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль не будет спешить с комментариями по ответам США и НАТО на предложения Москвы по гарантиям безопасности, требуется время, чтобы их проанализировать, заявил в четверг журналистам пресс- секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Все эти бумаги [находятся] у президента [РФ Владимира Путина]. Конечно, потребуется какое-то время, чтобы их проанализировать. Не будем спешить с какими-то заключениями", - сказал представитель Кремля.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

14:12 27.01.2022
Путин на Пискаревском кладбище почтил память жертв блокады Ленинграда
0
9
14:00 27.01.2022
Парламент Каталонии помиловал ведьм, казненных 400 лет назад
0
46
13:32 27.01.2022
Прокуратура ФРГ выдвинула обвинения в шпионаже против гражданина России
0
105
13:20 27.01.2022
Нельзя сказать, что США и НАТО учли соображения РФ по гарантиям безопасности - Песков
0
131
13:05 27.01.2022
Реакции президента на инициативу "Единой России" помочь Донбассу оружием нет - Кремль
0
147
12:32 27.01.2022
Экс-сотрудник посольства США в Москве Фогель арестован по делу о контрабанде наркотиков
0
208
12:20 27.01.2022
В Москве выявили 26 586 заразившихся коронавирусом за сутки
0
176
12:05 27.01.2022
Главком лично проведет рекогносцировку на направлении главного удара ВСУ, заявили в ЛНР
0
258
12:00 27.01.2022
В России выявили 88 816 случаев заражения коронавирусом за сутки, это максимум за пандемию
0
194
11:32 27.01.2022
США не выполняют обязательства, взятые на себя Байденом в беседе с Си Цзиньпином - МИД КНР
0
286

Возврат к списку