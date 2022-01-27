По мнению ЦБ запрет на операции с криптовалютами в РФ - оптимальный вариант

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Введением запрета на использование российской инфраструктуры для операций с криптовалютой является оптимальным решением. Легализация криптовалюты создает иллюзию защиты населения, говорится в комментарии ЦБ для ТАСС.

«Легализация и регулирование будет создавать иллюзию защиты и правил игры для людей, обнадеживая их, что, если государство разрешает, значит, рисков нет. В результате этот рынок будет становиться все более массовым, пока пузырь не схлопнется. И в этом случае государство столкнется уже с огромными социальными рисками и рисками финансовой стабильности. Поэтому, на наш взгляд, оптимальным решением является введение запрета на использование российской инфраструктуры для операций с криптовалютами», — отмечается в комментарии.