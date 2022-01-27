0
0
134
НОВОСТИ

По мнению ЦБ запрет на операции с криптовалютами в РФ - оптимальный вариант

19:20 27.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Введением запрета на использование российской инфраструктуры для операций с криптовалютой является оптимальным решением. Легализация криптовалюты создает иллюзию защиты населения, говорится в комментарии ЦБ для ТАСС.

«Легализация и регулирование будет создавать иллюзию защиты и правил игры для людей, обнадеживая их, что, если государство разрешает, значит, рисков нет. В результате этот рынок будет становиться все более массовым, пока пузырь не схлопнется. И в этом случае государство столкнется уже с огромными социальными рисками и рисками финансовой стабильности. Поэтому, на наш взгляд, оптимальным решением является введение запрета на использование российской инфраструктуры для операций с криптовалютами», — отмечается в комментарии.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

20:25 27.01.2022
Киргизия эвакуирует жителей из сел на границу с Таджикистаном
0
56
20:15 27.01.2022
Безопасности эстонского государства сейчас ничто не угрожает - президент Карис
0
77
19:15 27.01.2022
В ЦБ ознакомились с концепцией Минфина по криптовалюте и не согласился по ряду пунктов
0
172
18:40 27.01.2022
Главы МИД Франции и ФРГ собираются посетить линию соприкосновения в Донбассе
0
225
18:10 27.01.2022
Трое работников СМИ задержаны в приграничной зоне Ростовской области
0
275
17:40 27.01.2022
С 2019 года российские паспорта получили 365 тыс. жителей ДНР
0
263
17:12 27.01.2022
Доллар и евро в ходе торгов на Мосбирже опустились ниже 78 руб. и 87 руб. соответственно
0
276
17:00 27.01.2022
Москва считает неприемлемой даже мысль о войне России и Украины - МИД РФ
0
316
16:32 27.01.2022
Найденный в ЮАР новый коронавирус не готов активно распространяться среди людей - "Вектор"
0
283
16:15 27.01.2022
"Индекс Иванова" от Сбера: россияне стали больше тревожиться о здоровье и меньше - о безработице
0
307

Возврат к списку