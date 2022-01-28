ЕС и Великобритания разрабатывают санкции против газовых проектов России - FT
10:00 28.01.2022 Источник: Газета.Ru
Евросоюз совместно с Великобританией разрабатывает пакет новых санкций в отношении российских проектов в газовой сфере, которые планируется ввести в случае эскалации вокруг Украины. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.
По данным издания, «газовые» санкции поддерживаются со стороны США. Цель разрабатываемых мер заключается в том, чтобы «жестко ограничить» финансовые и технологические вливания, связанные с российскими инициативами в этой сфере.
В материале отмечается, что готовность Европы ударить по обширной российской углеводородной промышленности может повлиять на сами европейские компании, среди которых British Petroleum, Total и Shell, которые инвестируют в российский газовый сектор. Газета.Ru
НОВОСТИ
- 10:05 28.01.2022
- В районах Сирии, где США воруют нефть, происходит экологическая катастрофа - дипломат РФ
- 09:35 28.01.2022
- Киев перебрасывает в Донбасс БТР британского производства - народная милиция ЛНР
- 09:32 28.01.2022
- Правительство объединит ПФР и ФСС в Социальный фонд - СМИ
- 09:22 28.01.2022
- ВС Украины размещают технику в жилых массивах - начальник управления Народной милиции ЛНР
- 09:20 28.01.2022
- Разговор Байдена и Зеленского нельзя назвать удачным - CNN
- 09:12 28.01.2022
- Двое граждан Таджикистана погибли, десять ранены в ходе конфликта с Киргизией - агентство
- 09:05 28.01.2022
- Посол Антонов назвал заявления США о "репрессиях" в Чечне попыткой вмешательства в дела РФ
- 09:00 28.01.2022
- Киргизия заявила о достижении договоренности с Таджикистаном о прекращении огня
- 08:00 28.01.2022
- Реакция РФ на ответы США и НАТО говорит о тенденции к снижению напряженности - эксперт
- 22:00 27.01.2022
- 5,62 млн человек умерло от COVID-19 - статистика ВОЗ от 27 января, 2022
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать