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НОВОСТИ

ЕС и Великобритания разрабатывают санкции против газовых проектов России - FT

10:00 28.01.2022 Источник: Газета.Ru

Евросоюз совместно с Великобританией разрабатывает пакет новых санкций в отношении российских проектов в газовой сфере, которые планируется ввести в случае эскалации вокруг Украины. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.

По данным издания, «газовые» санкции поддерживаются со стороны США. Цель разрабатываемых мер заключается в том, чтобы «жестко ограничить» финансовые и технологические вливания, связанные с российскими инициативами в этой сфере.

В материале отмечается, что готовность Европы ударить по обширной российской углеводородной промышленности может повлиять на сами европейские компании, среди которых British Petroleum, Total и Shell, которые инвестируют в российский газовый сектор.  Газета.Ru

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