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Дарига Назарбаева не вошла в новый состав Политсовета правящей партии Казахстана

16:32 28.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Депутат Мажилиса (нижней палаты) парламента Казахстана и старшая дочь первого президента республики Дарига Назарбаева не вошла в новый состав Политического совета правящей партии "Нур Отан" ("Свет Отечества"). Ее фамилия не значится в опубликованном в пятницу списке членов этого органа по итогам партийного съезда.

"Из 389 делегатов [съезда] за изменения в состав Политического совета проголосовали 389 человек. В него пропорционально количеству членов партии вошли представители всех регионов. В целом, высший представительный орган партии обновился на 55%", - говорится в сообщении пресс-службы партии о внесении изменений в состав Политсовета.

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