Киев не контролирует огромное количество своих военнослужащих - Лавров

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские власти не контролируют огромное количество военнослужащих на линии соприкосновения в Донбассе. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью радиостанциям.

"Киевский режим не контролирует огромное количество военнослужащих. По данным Запада даже, по-моему, около ста тысяч на линии соприкосновения, и киевский режим большую часть из этих вооруженных людей не контролирует", - указал глава дипведомства.