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НАТО отрабатывает применение ракет с ядерными боеголовками у границ СГ - Совбез Белоруссии

17:32 28.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ВВС НАТО отрабатывают потенциальную возможность применения у границ Союзного государства Белоруссии и России крылатых ракет, в том числе с ядерными боеголовками. Об этом заявил в пятницу государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович.

"Глава государства обратил внимание на активизацию полетов американских стратегических бомбардировщиков вблизи границ Союзного государства, - подчеркнул Вольфович, слова которого приводит агентство БелТА. - По нашим оценкам, это означает отработку ВВС НАТО потенциальной возможности применения".

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