Цена нефти Brent превысила $90 за баррель впервые с октября 2014 г.

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2022 года на лондонской бирже ICE растет на 1,62%, до $89,6 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 17:14 мск.

По состоянию на 17:04 мск, стоимость Brent росла более чем на 2%, торгуясь на уровне $90,01 за баррель (+2,09%). В последний раз стоимость Brent превышала $90 за баррель в октябре 2014 года.