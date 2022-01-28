Цена нефти Brent превысила $90 за баррель впервые с октября 2014 г.
18:40 28.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2022 года на лондонской бирже ICE растет на 1,62%, до $89,6 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 17:14 мск.
По состоянию на 17:04 мск, стоимость Brent росла более чем на 2%, торгуясь на уровне $90,01 за баррель (+2,09%). В последний раз стоимость Brent превышала $90 за баррель в октябре 2014 года.
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