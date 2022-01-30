МИД РФ направил запрос в НАТО и ОБСЕ по поводу обязательств по безопасности

12:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

РФ направляет запрос НАТО и ОБСЕ с требованием разъяснить, намерены ли они выполнять ключевые обязательства по безопасности. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, отвечая на вопросы программы «Воскресное время» на Первом канале.

«Сегодня по линии МИД направляем официальный запрос нашим коллегам в странах Альянса и ОБСЕ с настоятельным требованием разъяснить, как они намерены выполнять обязательство не укреплять свою безопасность за счет безопасности других, — сказал он. — Если не намерены, то объяснить почему. Это будет ключевым вопросом при определении наших дальнейших предложений, о которых мы будем докладывать президенту России Владимиру Путину».