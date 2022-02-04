Искусственный интеллект принес Сберу 205 миллиардов рублей за прошлый год

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Внедрение искусственного эффекта в Сбере позволило в 2021 году получить эффект в размере 205 млрд руб., сообщается в презентации к ежегодной бизнес-конференции Сбера.

За прошлый год в группе были осуществлены 1 млн технологических внедрений и изменений, технологии позволили достичь трехкратного роста в нефинансовом бизнесе и 30-процентного – в финансовом.

Глава Сбера Герман Греф назвал e-commerce ключевой индустрией для роста и пообещал к 2023 году войти в топ-3 игроков на рынке, используя такие преимущества, как сеть отделений, логистика и развитое территориальное присутствие.