В Сбере объявили о нулевой терпимости к мисселингу
15:50 04.02.2022
В Сбере провозглашена политика нулевой терпимости к любым практикам, вызывающим стресс у клиентов. Об этом заявлено в презентации к ежегодной бизнес-конференции Сбера, которую представил глава банка Герман Греф.
«Необходима нулевая толерантность к некачественным продуктовым решениям, некачественному обслуживанию и мисселингу в деятельности банка, к стрессу клиента», – подчеркивается в презентации.
Мисселингом называется недобросовестная практика продаж, при которой информация о товаре или услуге преднамеренно искажается, что вводит в заблуждение клиента.
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