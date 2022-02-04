В Сбере объявили о нулевой терпимости к мисселингу

15:50

В Сбере провозглашена политика нулевой терпимости к любым практикам, вызывающим стресс у клиентов. Об этом заявлено в презентации к ежегодной бизнес-конференции Сбера, которую представил глава банка Герман Греф.

«Необходима нулевая толерантность к некачественным продуктовым решениям, некачественному обслуживанию и мисселингу в деятельности банка, к стрессу клиента», – подчеркивается в презентации.

Мисселингом называется недобросовестная практика продаж, при которой информация о товаре или услуге преднамеренно искажается, что вводит в заблуждение клиента.