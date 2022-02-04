0
0
39
НОВОСТИ

В Лондоне заявили о "высокой степени уверенности", что РФ ищет повод напасть на Украину

16:00 04.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

У руководства Великобритании "есть высокая степень уверенности" в том, что Россия якобы стремится создать предлог для вторжения на Украину. Об этом заявил сегодня журналистам представитель канцелярии премьер- министра страны Бориса Джонсона.

"Я не могу комментировать конкретные разведданные, однако у нас есть высокая степень уверенности в том, что Россия планирует создать предлог, обвинив Украину в нападении, чтобы оправдать российское вторжение на Украину", - сказал представитель Даунинг-стрит, слова которого приводит агентство Рейтер.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

16:12 04.02.2022
В Полтаве демонтировали памятник Суворову как "элемент советской агитации"
0
10
15:50 04.02.2022
В Сбере объявили о нулевой терпимости к мисселингу
0
71
15:32 04.02.2022
Кровная месть, будучи традицией для Чечни, не соответствует законам РФ - Песков
0
117
15:12 04.02.2022
Генсека НАТО Столтенберга выбрали новым главой Центробанка Норвегии
0
131
15:00 04.02.2022
Эрдоган утверждает, что договорился с Зеленским об организации его встречи с Путиным
0
142
14:32 04.02.2022
Россия и Китай против использования демократии для давления на другие страны - заявление
0
209
14:27 04.02.2022
Искусственный интеллект принес Сберу 205 миллиардов рублей за прошлый год
0
205
14:12 04.02.2022
Песков исключил возможность того, что РФ организовала утечки ответа США и НАТО в СМИ
0
213
14:00 04.02.2022
Сопредседатель СДПГ заявил, что положительная повестка в отношениях с РФ "отложена в долгий ящик"
0
248
13:32 04.02.2022
Британскому премьеру пора прекратить пугать всех российской угрозой на Украине - Захарова
0
253

Возврат к списку