В Полтаве демонтировали памятник Суворову как "элемент советской агитации"
16:12 04.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Памятник полководцу Александру Суворову демонтировали в Полтаве. Об этом в пятницу сообщил в "Фейсбуке" региональный представитель Института национальной памяти Украины Олег Пустовгар.
"Недоразумение, ошибка исправлена. <...> Где-то меньше, чем полгода простоял", - написал он.
Ранее этот монумент находился во дворе Киевского военного лицея имени Ивана Богуна (бывшее Суворовское училище). Оттуда его переместили в качестве экспоната в Полтавский музей тяжелой бомбардировочной авиации - филиал Национального военно-исторического музея. С призывом демонтировать монумент к руководству музея обратился директор Института национальной памяти Антон Дробович. Он заявил, что монумент "был одним из элементов советской пропаганды", а его художественная ценность вызывает вопросы.
В 2018 году Министерство обороны Украины предложило правительству запретить на территории страны использование имени Суворова, так как, по мнению идеологов ведомства, это "отрицательно скажется на развитии патриотизма и национального самосознания". В 1992 году Киевское суворовское военное училище переименовали в Киевский военный лицей.
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