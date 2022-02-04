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В Полтаве демонтировали памятник Суворову как "элемент советской агитации"

16:12 04.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Памятник полководцу Александру Суворову демонтировали в Полтаве. Об этом в пятницу сообщил в "Фейсбуке" региональный представитель Института национальной памяти Украины Олег Пустовгар.

"Недоразумение, ошибка исправлена. <...> Где-то меньше, чем полгода простоял", - написал он.

Ранее этот монумент находился во дворе Киевского военного лицея имени Ивана Богуна (бывшее Суворовское училище). Оттуда его переместили в качестве экспоната в Полтавский музей тяжелой бомбардировочной авиации - филиал Национального военно-исторического музея. С призывом демонтировать монумент к руководству музея обратился директор Института национальной памяти Антон Дробович. Он заявил, что монумент "был одним из элементов советской пропаганды", а его художественная ценность вызывает вопросы.

В 2018 году Министерство обороны Украины предложило правительству запретить на территории страны использование имени Суворова, так как, по мнению идеологов ведомства, это "отрицательно скажется на развитии патриотизма и национального самосознания". В 1992 году Киевское суворовское военное училище переименовали в Киевский военный лицей.

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