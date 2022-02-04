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Идею созыва "греческого" собора не подержит православный мир - РПЦ

18:40 04.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Константинопольский и Александрийский патриархи окончательно дискредитируют себя в глазах остальных поместных православных церквей если попытаются решить возникший из-за признания украинских раскольников глобальный церковный кризис в узком кругу трех- четырех греческих предстоятелей. Такое мнение высказал ТАСС Патриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид (Горбачев).

В связи с признанием Константинополем раскольнической структуры на Украине РПЦ и некоторые другие поместные церкви неоднократно призывали к созыву Всеправославного собора. В противовес этому Александрийский патриарх Феодор, как сообщили ранее греческие церковные СМИ, решил возродить механизм принятия решений с помощью института "пентархии" (пяти церквей) и обратился к Константинопольскому патриарху Варфоломею с просьбой созвать совещание глав древних патриархатов греческого происхождения в составе Константинопольского, Александрийского, Антиохийского, Иерусалимского патриархов, а также предстоятеля Кипрской церкви. В прошлом в эту пятерку входила Римская церковь, после разрыва которой с православием в 1054 г. пентархия потеряла свою актуальность.

"Я не могу, конечно, расписываться за предстоятелей Антиохийской и Иерусалимской церквей (патриархов Иоанна и Феофила - прим. ТАСС), но я не думаю, что эти два столпа Церкви будут принимать участие в этом "соборе". Думаю, что максимум, чего могут добиться сегодняшние фигуранты этого процесса, - это трио: Элладская церковь, Фанар (район в Стамбуле, где располагается резиденция Константинопольского патриарха - прим. ТАСС) и Александрия. Что окончательно и бесповоротно дискредитирует их в глазах вселенского православия", - сказал митрополит Леонид, комментируя идею с созывом пентархии.

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