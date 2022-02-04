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Для Украины принцип открытых дверей НАТО не может быть отозван - премьер Литвы

19:50 04.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Принцип открытых дверей, которого в своей деятельности придерживается Североатлантический альянс для желающих вступить в НАТО государств, не может быть отозван. Об этом премьер Литвы Ингрида Шимоните заявила в пятницу на пресс-конференции в Риге, где проходило совместное заседание глав правительств стран Балтии, сообщила пресс-служба правительства Литвы.

"Претензии и требования России отказаться от политики открытых дверей в НАТО [в отношении Украины]являются неприемлемыми, так как противоречат праву государств самостоятельно избрать политику в сфере безопасности", - приводятся в сообщении слова премьера.

Глава литовского правительства изложила свои соображения о ситуации в сфере безопасности. "С ростом геополитической напряженности особенно важно неприятие установок о сферах влияния, зонах интересов, о перестройке архитектуры в области безопасности", - заявила Шимоните.



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