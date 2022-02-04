В ФРГ прибыла первая группа военных США, направленных на усиление союзников по НАТО

21:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первые американские военнослужащие, направленные на усиление стран НАТО в Восточной Европе под предлогом усматриваемой Западом угрозы "вторжения" России на Украину, прибыли в Германию. Об этом сообщило в пятницу агентство Рейтер со ссылкой на неназванного представителя Европейского командования ВС США.



"Солдаты из 18-го воздушно-десантного корпуса прибыли сегодня в Висбаден", - цитирует его Рейтер. По словам представителя американского командования, военнослужащие развернут на территории Германии некий командный пункт, из которого будет оказываться поддержка 1 700 американским десантникам, которые в ближайшее время должны прибыть в Польшу.



"Это первые из 2 000 солдат, которые прибудут в Европу после объявления Пентагона о переброске дополнительных войск из Соединенных Штатов в Европу для оказания поддержки нашим союзникам по НАТО", - приводит Рейтер заявление американского военного.



