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В ФРГ прибыла первая группа военных США, направленных на усиление союзников по НАТО

21:20 04.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первые американские военнослужащие, направленные на усиление стран НАТО в Восточной Европе под предлогом усматриваемой Западом угрозы "вторжения" России на Украину, прибыли в Германию. Об этом сообщило в пятницу агентство Рейтер со ссылкой на неназванного представителя Европейского командования ВС США.

"Солдаты из 18-го воздушно-десантного корпуса прибыли сегодня в Висбаден", - цитирует его Рейтер. По словам представителя американского командования, военнослужащие развернут на территории Германии некий командный пункт, из которого будет оказываться поддержка 1 700 американским десантникам, которые в ближайшее время должны прибыть в Польшу.

"Это первые из 2 000 солдат, которые прибудут в Европу после объявления Пентагона о переброске дополнительных войск из Соединенных Штатов в Европу для оказания поддержки нашим союзникам по НАТО", - приводит Рейтер заявление американского военного.

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