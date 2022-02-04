В рамках экономических инвестиций ЕС выделил Азербайджану 2 млрд евро
22:30 04.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Еврокомиссар отметил, что в рамках плана экономических инвестиций Азербайджану выделен финансовый пакет на 2 млрд евро и в настоящее время рассматривается реализация конкретных проектов", - говорится в сообщении.
Варгейи подчеркнул, что ЕС готов принять участие в проводимых Азербайджаном восстановительных работах в Нагорном Карабахе.
"Стороны также обменялись мнениями по вопросам региональной безопасности, энергетического партнерства, экономических связей, сотрудничества в области транспорта и коммуникаций", - сообщили в МИД Азербайджана.
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