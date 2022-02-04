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В рамках экономических инвестиций ЕС выделил Азербайджану 2 млрд евро

22:30 04.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз выделил Азербайджану пакет финансовой помощи в размере 2 млрд евро в рамках плана экономических инвестиций. Об этом заявил в пятницу еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Оливер Варгейи на встрече с министром иностранных дел республики Джейхуном Байрамовым, сообщила пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.

"Еврокомиссар отметил, что в рамках плана экономических инвестиций Азербайджану выделен финансовый пакет на 2 млрд евро и в настоящее время рассматривается реализация конкретных проектов", - говорится в сообщении.

Варгейи подчеркнул, что ЕС готов принять участие в проводимых Азербайджаном восстановительных работах в Нагорном Карабахе.

"Стороны также обменялись мнениями по вопросам региональной безопасности, энергетического партнерства, экономических связей, сотрудничества в области транспорта и коммуникаций", - сообщили в МИД Азербайджана.

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