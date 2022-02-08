Россияне предпочитают копить на негосударственную пенсию с цифровыми сервисами Сбера

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В 2021 число новых клиентов «СберНПФ», которые самостоятельно копят на негосударственную пенсию, увеличилось почти в 1,5 раза. Объем средств, которые были внесены в рамках индивидуальных пенсионных планов (ИПП) по новым договорам, по сравнению с 2020 годом удвоился. Клиенты фонда в минувшем году заключили почти 65 тыс. новых договоров ИПП, что на 40% больше, чем в 2020 году, при этом объем привлеченных средств по новым договорам достиг 13,6 млрд руб.

Цифровые площадки Сбера использовались клиентами особенно активно - доля новых договоров, заключенных на сайте «СберНПФ» и в мобильном приложении «СберБанк Онлайн», за год выросла на 4%. Всего на цифровых площадках Сбера заключается 40% договоров по ИПП. В компании отмечают, что росту цифровых продаж способствовали онлайн-сервисы, на развитие которых сделана особая ставка. В начале 2021 года «СберНПФ» запустил цифровую «Пенсионную витрину», которая показывает пользователям размер их персональной пенсии в настоящий момент, стимулируя клиентов позаботиться о своем финансовом будущем самостоятельно. «Россияне стали вдумчивее и ответственнее подходить к выбору инвестиционных продуктов и всё чаще обращают внимание на качество сервиса и удобство услуг, - говорит первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин. - Неслучайно на цифровых площадках Сбера заключается уже 40% договоров по индивидуальным пенсионным планам. Благодаря цифровизации пенсионные продукты стали еще более понятными. Важно, что россияне начинают активно подключать ИПП — надежный инструмент для долгосрочных накоплений, которые формируются за счет регулярных взносов. Это говорит о том, что все больше людей осознает необходимость вложений на перспективу».

По словам генерального директора «СберНПФ» Александра Зарецкого, продажи пенсионных программ в мобильном приложении «СберБанк Онлайн» демонстрирует, что россияне очень интересуются пенсионными сбережениями: «Интерес не просто есть — он растет, причем не только количественно, но и качественно: если в 2020 году первоначальный взнос на индивидуальные пенсионные планы на онлайн-площадках составлял 4000 рублей, то теперь он достигает 10 000 рублей. И характерно, что накоплениями на пенсию все чаще интересуется молодежь: более трети клиентов, открывающих ИПП в «СберБанк Онлайн», — это люди 25–34 лет».