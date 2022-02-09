Сбер планирует сделать алтайский "Манжерок" одним из топовых курортов мира
10:01 09.02.2022
«Мы стараемся брать самые передовые и наиболее зарекомендовавшие себя на практике решения – с тем, чтобы уже в среднесрочной перспективе «Манжерок» смог уверенно войти в топ-10 курортов мира», – говорит директор департамента строительства Сбера. Чеканов сообщил, что в проект вовлекают лидеров мнений и лучших профессионалов в области творческого дизайна, проектирования средств размещения и горных курортов, среди которых «Archea Associati (Италия), Ecosign Resort planners (Канада), Compagnie des Alpes (Франция), Input project (Австрия), Chris Lange studio Berlin (Германия). «Сегодня «Манжерок» переживает интересный и одновременно сложный период – балансирования между операционной и инвестиционной фазами. Мы решили, несмотря на всю масштабность выполняемых строительных работ, не останавливать работу курорта ни на день. Поставили перед собой цель развить клиентский сервис до такого уровня, чтобы все работы, связанные со стройкой, никак не влияли на отдых наших гостей. И сейчас, наблюдая за главной бизнес-метрикой курорта, мы видим устойчивое формирование туристического потока, а это значит, что мы на верном пути», – уверен Чеканов.
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