Сбер планирует сделать алтайский "Манжерок" одним из топовых курортов мира

10:01

Развитие всесезонного курорта «Манжерок» – один из приоритетных инвестиционных проектов Сбера в сфере развития внутреннего и въездного туризма России, заявил вице-президент, директор департамента строительства Сбера Василий Чеканов. По его словам, до 2023 года в рамках проекта, который сейчас выполняется в Республике Алтай, запланировано введение в эксплуатацию пятизвездочного гостиничного комплекса на 304 номера, эксклюзивного панорамного ресторана на вершине горы Малая Синюха, не имеющего аналогов в мире комплекса из 12 премиальных вилл, уникального для России парка семейных приключений с единым тематическим образовательно-развлекательным направлением. «Горнолыжную зону катания мы планируем увеличить до 32 километров общей протяженности трасс с семью канатными дорогами», – заявил Чеканов, отметив, что уже запущена в эксплуатацию современная канатная дорога протяженностью 2,5 километра и создается полномасштабная горная инфраструктура, способной конкурировать по уровню с той, что имеется на лучших курортах России и Европы.

«Мы стараемся брать самые передовые и наиболее зарекомендовавшие себя на практике решения – с тем, чтобы уже в среднесрочной перспективе «Манжерок» смог уверенно войти в топ-10 курортов мира», – говорит директор департамента строительства Сбера. Чеканов сообщил, что в проект вовлекают лидеров мнений и лучших профессионалов в области творческого дизайна, проектирования средств размещения и горных курортов, среди которых «Archea Associati (Италия), Ecosign Resort planners (Канада), Compagnie des Alpes (Франция), Input project (Австрия), Chris Lange studio Berlin (Германия). «Сегодня «Манжерок» переживает интересный и одновременно сложный период – балансирования между операционной и инвестиционной фазами. Мы решили, несмотря на всю масштабность выполняемых строительных работ, не останавливать работу курорта ни на день. Поставили перед собой цель развить клиентский сервис до такого уровня, чтобы все работы, связанные со стройкой, никак не влияли на отдых наших гостей. И сейчас, наблюдая за главной бизнес-метрикой курорта, мы видим устойчивое формирование туристического потока, а это значит, что мы на верном пути», – уверен Чеканов.

