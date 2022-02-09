Умные ТВ-приставки SberBox теперь полностью собирают в России
16:03 09.02.2022
|Фото пресс-службы Сбера
«Мы рады, что с этого года 100% ТВ-приставок SberBox собираются в России CEO SberDevices, старший вице-президент Сбербанка по цифровым поверхностям «Салют» Константин Круглов. - Локализация производства — очень важное для нас направление работы. Мы изучили предложения более чем от 10 различных площадок в разных регионах и остановили свой выбор на кластере предприятий "Технополиса GS", чьи компетенции наиболее полно соответствовали проектным требованиям. Помимо сборки устройств в Калининградской области, мы также локализовали производство пластиковых корпусов и упаковки — теперь эти элементы производятся на заводах в Липецке и Удмуртии. Перенос сборки на территорию России позволит нам лучше контролировать качество производимых товаров, оптимизировать логистику и расходы, связанные с производством за рубежом».
ЦТС уже много лет производит цифровые телевизионные приставки, это единственное в РФ и самое масштабное в Восточной Европе производство подобной продукции. На предприятии проводят все ключевые технологические операции по сборке SberBox: монтаж компонентов на печатные платы, выводной монтаж плат, установку программного обеспечения, сборку в корпус, тестирование готовых приставок, упаковку продукции. За смену собирают примерно 4000 устройств, на полный цикл сборки одного прибора уходит 10 минут.
«Калининградская область планомерно наращивает пул предприятий радиоэлектронной отрасли, - говорит губернатор Калининградской области Антон Алиханов. - Регион можно смело называть родиной российских телевизоров и ТВ-приставок. Сегодняшнее мероприятие — еще один яркий пример того, как новейшие отечественные разработки обретают "российское гражданство". Позитивно, если на территории Калининградской области сотрудничество в рамках крупных проектов таких компаний, как Сбер, перейдет на регулярную основу. Локализация производства устройств — это хороший тренд. Мы надеемся на дальнейшее ее углубление».
НОВОСТИ
- 13:00 09.02.2022
- Военные ДНР фиксируют передвижение украинских танков в 15 км от своих позиций — Басурин
- 10:20 09.02.2022
- СМИ сообщили об "угрозе возмездия" для Европы со стороны России
- 09:32 09.02.2022
- Израиль поразил радары и зенитные установки в Сирии в ответ на запуск ракеты ПВО — армия
- 22:05 08.02.2022
- США и РФ заинтересованы в недопущении конфликтов в Арктике - советник Пентагона
- 20:30 08.02.2022
- Лидеры стран НАТО обсуждают вопрос новой структуры альянса
- 19:30 08.02.2022
- Более трех сотен бойцов британского спецназа направляются в Польшу
- 22:40 07.02.2022
- Прозападные власти в Сербии в 2006–2008 гг. пустили на металлолом 70% танков — Минобороны
- 20:40 07.02.2022
- Украина обратилась к США с просьбой разместить комплексы ПРО THAAD — диписточник
- 09:30 06.02.2022
- Что если бы мы сказали, что США могут взять Лондон за неделю? - Зампостпреда РФ при ООН
- 11:00 05.02.2022
- Ракета "Союз-2.1а" с военным спутником запущена с космодрома Плесецк
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать