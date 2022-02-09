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Умные ТВ-приставки SberBox теперь полностью собирают в России

16:03 09.02.2022

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Фото пресс-службы Сбера
Производство умных ТВ-приставок SberBox с нынешнего года удалось локализовать в России на мощностях инновационного кластера «Технополис GS» в городе Гусеве Калининградской области на предприятии АО «НПО «Цифровые телевизионные системы» (ЦТС).  Приставка SberBox стала самым массовым устройством в линейке Sber и лидером продаж в категории ТВ-приставок по итогам 2021 года. Оно подключается практически к любому телевизору с HDMI-разъемом, управляется голосом, пультом или геймпадом и позволяет смотреть телеканалы, фильмы, сериалы и видео в интернете, слушать музыку, заказывать продукты, товары для дома или еду, управлять устройствами умного дома, входить в интернет и играть в PC-игры известных студий без покупки дорогих консолей.

«Мы рады, что с этого года 100% ТВ-приставок SberBox собираются в России CEO SberDevices, старший вице-президент Сбербанка по цифровым поверхностям «Салют» Константин Круглов. - Локализация производства — очень важное для нас направление работы. Мы изучили предложения более чем от 10 различных площадок в разных регионах и остановили свой выбор на кластере предприятий "Технополиса GS", чьи компетенции наиболее полно соответствовали проектным требованиям. Помимо сборки устройств в Калининградской области, мы также локализовали производство пластиковых корпусов и упаковки — теперь эти элементы производятся на заводах в Липецке и Удмуртии. Перенос сборки на территорию России позволит нам лучше контролировать качество производимых товаров, оптимизировать логистику и расходы, связанные с производством за рубежом».

ЦТС уже много лет производит цифровые телевизионные приставки, это единственное в РФ и самое масштабное в Восточной Европе производство подобной продукции. На предприятии проводят все ключевые технологические операции по сборке SberBox: монтаж компонентов на печатные платы, выводной монтаж плат, установку программного обеспечения, сборку в корпус, тестирование готовых приставок, упаковку продукции. За смену собирают примерно 4000 устройств, на полный цикл сборки одного прибора уходит 10 минут. 

 «Калининградская область планомерно наращивает пул предприятий радиоэлектронной отрасли, - говорит губернатор Калининградской области Антон Алиханов. - Регион можно смело называть родиной российских телевизоров и ТВ-приставок. Сегодняшнее мероприятие — еще один яркий пример того, как новейшие отечественные разработки обретают "российское гражданство". Позитивно, если на территории Калининградской области сотрудничество в рамках крупных проектов таких компаний, как Сбер, перейдет на регулярную основу. Локализация производства устройств — это хороший тренд. Мы надеемся на дальнейшее ее углубление».

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